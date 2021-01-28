Еще 253 жителя Саратовской области заразились коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом выросло на 253 человека Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Саратовской области утром 28 января зарегистрировано 253 новых случая коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, выздоровевших снова больше — 283 пациента.

Основная часть новых заболевших в Саратове — 113 человек.

Также сообщается, что у 104 зараженных пневмония, у 126 — ОРВИ.

Среди инфицированных 23 несовершеннолетних и 98 человек старше 60 лет.

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