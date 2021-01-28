Семь лет колонии получил саратовец за убийство из-за бутылки

В Заводском районе Саратова осудили 41-летнего местного жителя за убийство.

- Днем 26 августа 2020 года у дома по улице Орджоникидзе злоумышленник поругался с 40-летним малознакомым мужчиной из-за того, что он пытался похитить бутылку с алкоголем у его сожительницы, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Во время ссоры убийца достал из кармана джинсовых шорт нож и много раз ударил потерпевшего в живот. Тот смог дойти до магазина и умер.

Свою вину злоумышленник признал. Суд отправил его на семь лет в колонию строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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