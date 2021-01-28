После критики от Володина в Саратове найдут 180 миллионов рублей для школ и детсадов

В Саратове Вячеслав Володин провел встречу с руководителями школ и детских садов
В Саратове будет выделено 180 млн рублей для школ и детских садов.
Об этом после встречи председателя Государственной думы России Вячеслава Володина с директорами образовательных учреждения 27 января заявил глава города Михаил Исаев.
- Разговор был открытым и честным. В образовательных учреждениях есть проблемы, которые необходимо решать: заработная плата, состояние зданий, укомплектованность, — написал Исаев в своем Instagram.
Он сообщил, что в бюджете Саратова скоро будет найдено 180 млн рублей на текущие расходы школ и садиков.
- Это часть средств, которая необходима из расчета 2 тыс. рублей на каждого ребенка. Оставшуюся сумму Вячеслав Викторович обещал помочь найти, — отметил Михаил Исаев.
Напомним, Вячеслав Володин на встрече вечером в среду, 27 января, резко раскритиковал власти за нехватку средств для школ и детсадов на текущую деятельность, в частности, уборку снега.
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