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Происшествия

В Энгельсе мужчине отрезало руку гидравлическими ножницами

Рабочий получил травму на производстве
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Мужчина лишился руки во время работы на станке

Мужчина лишился руки во время работы на станке

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе 37-летний мужчина получил травму на производстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ЧП случилось в производственном цехе предприятия.

По предварительной версии, мужчина с напарником занимались нарезкой металлических заготовок гидравлическими ножницами на станке. Лева рука пострадавшего оказалась под лезвием, и ему отрезало кисть.

Напарник позвал на помощь, пострадавшего госпитализировали.

Следователи осмотрели место происшествия, ведется опрос свидетелей, затребована документация. После проверки будет принято процессуальное решение.

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Фото: СУ СКР по Саратовской области

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