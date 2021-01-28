В Энгельсе мужчине отрезало руку гидравлическими ножницами

Мужчина лишился руки во время работы на станке
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Энгельсе 37-летний мужчина получил травму на производстве.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ЧП случилось в производственном цехе предприятия.
По предварительной версии, мужчина с напарником занимались нарезкой металлических заготовок гидравлическими ножницами на станке. Лева рука пострадавшего оказалась под лезвием, и ему отрезало кисть.
Напарник позвал на помощь, пострадавшего госпитализировали.
Следователи осмотрели место происшествия, ведется опрос свидетелей, затребована документация. После проверки будет принято процессуальное решение.
Следователи начали проверку несчастного случая
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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