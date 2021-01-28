Старушке из села Натальино переломали ребра

Внук погибшей женщины попал под подозрение
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Задержан подозреваемый в причинении смерти 82-летней жительнице села Натальино Балаковского района Саратовской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, под подозрение попал 32-летний внук погибшей.
Сейчас с мужчиной работают следователи, решается вопрос о мере пресечения.
Напомним, тело пенсионерки со множественными переломами ребер и пневмотораксом было обнаружено днем 26 января в ее доме. Возбуждено уголовное дело.
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