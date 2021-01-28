Старушке из села Натальино переломали ребра

Внук погибшей женщины попал под подозрение Фото: СУ СКР по Саратовской области

Задержан подозреваемый в причинении смерти 82-летней жительнице села Натальино Балаковского района Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, под подозрение попал 32-летний внук погибшей.

Сейчас с мужчиной работают следователи, решается вопрос о мере пресечения.

Напомним, тело пенсионерки со множественными переломами ребер и пневмотораксом было обнаружено днем 26 января в ее доме. Возбуждено уголовное дело.

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