В Саратовской областной думе избрали новых глав комитетов и исключили из своего состава Чернышевского

Дмитрий Чернышевский

На заседании Саратовской областной думы 27 января, которое продолжалось почти 10 часов, избрали двух новых глав комитетов регионального парламента.

По результатом тайного голосования главой комитета по социальной политике вместо ушедшего на работу в администрацию Энгельса Ивана Дзюбана стала единоросс Ольга Болякина, а комитет по строительству и ЖКХ вместо Александра Саннинского воглавил еще один единоросс - Сергей Гладков.

При этом Болякина будет совмещать должность главы комитета с постом заместителя председателя областной думы.

Затем парламентарии продолжительное время обсуждали заявление о прекращении полномочий депутата Дмитрия Чернышевского, работавшего думе на постоянной основе, за зарплату. Заявление подал сам Чернышевский и в результате продолжительных дебатов депутаты проголосовали за его уход из думы.