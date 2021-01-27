Панков взял на контроль возврат спонсорских средств в школы Саратова

Депутат Государственной думы РФ Николай Панков взял на контроль ситуацию с возвратом средств в школы.

Как сообщил он в своем телеграм-канале «Пара слов», такую задачу поставил перед ним председатель Госдумы Вячеслав Володин, который сегодня, 27 января, работает в Саратове, встречается с руководителями образовательных учреждений.

- Володин просит взять на контроль возврат средств в школы. Деньги спонсорские, что выделил спикер школам, потратили на пандемию. А за пандемию области деньги выделялись из бюджета. Да, согласен. Нужно в школы деньги отдать на то, на что Володин выделял. По-другому не получится, — подчеркнул Панков.

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