Володин попросил саратовского министра рассказывать о проблемах, а не заниматься восхвалением

В Саратове вечером 27 января спикер ГД Вячеслав Володин встречается с директорами школ и детсадов, чтобы обсудить волнующие их вопросы. На встрече присутствуют губернатор Валерий Радаев и мэр Саратова Михаил Исаев.

Как сообщил в своем телеграм-канале депутат ГД Николай Панков, Володин остановил выступление министра образования Ирины Седовой, которая стала отчитываться о достижениях.

- Если мы обсудим, поймем, что это проблемы, вы поймете, губернатор, мэр - мы их решим. От этого результата будет больше. А как только мы уйдем в самовосхваление, и будем о своих результатах говорить - пускай о них скажут родители. ученики... - заметил Володин.

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