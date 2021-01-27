В Балакове уголовник отказался отрабатывать наказание и отправился в колонию

В Балакове Саратовской области 53-летнего местного жителя осудили за оскорбление полицейского и приговорили к четырем месяцам исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре, мужчине разъяснили порядок отбывания наказания, но в период с августа 2020 года по январь 2021 он так и не пришел на исправработы.

Уголовно-исполнительная инспекция направила представление о замене наказания на лишение свободы. Суд согласился и отправил гражданина на месяц и десять дней в колонию-поселение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.