Саратовскую набережную облицуют гранитом и златолитом

Саратовская набережная будет облицована гранитом Фото: Екатерина Семенова

В Саратове обсудили реконструкцию набережной. Вопрос был рассмотрен на заседании Градостроительного совета.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, планируется, что набережную реконструируют в течение 2021 года.

Облицовку из туфа заменят на гранит и златолит — все в серых тонах, как было сделано в 50-е годы прошлого века.

Члены Градсовета предложили возможность рассмотреть возможность сохранить участок исторической облицовки.

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