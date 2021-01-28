В Саратовской области ожидается мелкий снег, туман и гололедица

В Саратовской области сегодня, 28 января, ожидается мелкий снег.
- Местами будет туман с видимостью 500 и менее метров, гололед, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.
Температура поднимется до 0…-5 градусов, а в Левобережье может опуститься до -10 градусов.
Ветер подует со скоростью 4–9 м/с и порывами до 14 м/с.
В 2020 году 28 января температура опускалась до -13 градусов, шел снег.
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