Следователи начали проверку гибели человека на крыше поезда в Саратове

В Саратове начата проверка гибели мужчины на крыше поезда.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Московского межрегионального СУ на транспорте СКР,по итогам будет принято процессуальное решение.
Предварительно установлено, что мужчина упал на крышу поезда с железнодорожного моста на станции Молодежная. Он погиб на месте ЧП – его поразило электрическим током.
Следователи устанавливают причины случившегося.
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