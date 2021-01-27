Угонщик в Марксе не смог выехать из двора и застрял в сугробе

В Марксе пытались угнать машину
Фото: ГУ МВД по Саратовской области
В Марксе Саратовской области полиция мужчина пытался угнать автомобиль.
- Владелец ВАЗ-21061 припарковал его около дома на улице Загородная Роща, ключи оставив внутри, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.
Далеко злоумышленник уехать не смог — застрял в снегу
Фото: ГУ МВД по Саратовской области
Злоумышленник при выезде из двора застрял в снегу и дальше ехать не смог.
Полицейские вскоре задержали 24-летнего подозреваемого. Устанавливается его возможная причастность к другим угонам.
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