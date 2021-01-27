Саратовцев призывают снимать стресс любовью, а не алкоголем

Наталия Королькова Фото: Мария Франко

Председатель Саратовского общества трезвости Наталия Королькова приняла участие в пресс-конференции в «КП-Саратов», посвященной постковидному синдрому.

Она считает одним из способов снятия стресса, вызванного пандемией коронавируса, вакцинацию.

- Признаюсь, что было состояние некой безнадежности, расстройства. Это нормально — испытывать такое состояние в трудной ситуации, — заметила она.

В то же время, по словам Корольковой, за время пандемии выросло число подростков, у которых родители начали снимать стресс алкоголем. Среди самих представителей молодежи стало больше потребителей табачной продукции, включая электронные сигареты, — на 34%.

- Повышение потребление алкоголя, табака как способа снятия стресса — это большая ошибка. Алкоголь усиливает стресс, он приводит человека в полную депрессию. Приходится выводить из зависимого состояния. Стресс можно снять любовью, но зависимые люди про любовь забывают. Им приходится заново учиться трезвой жизни, — сказала Наталия Королькова.

Она также назвала плюс пандемии — люди стали понимать необходимость обращаться за профессиональной психологической помощью.

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