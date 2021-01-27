Директор лагеря в Саратове просит снять ограничения по наполняемости учреждений детьми

Наталия Чапурина
Фото: Ольга Симонова
Сегодня, 27 января, на пресс-конференции в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» Наталия Чапурина, директор ДОЛ «Молодежный» рассказала, что учреждение живет, несмотря на коронавирус.
- У нас есть лыжные трассы. Недавно проходил курс молодого бойца «Снежные барсы». Мы построили крепость, горку, вручали призы. Также было зимнее ралли, — рассказала Чапурина.
По ее словам, судя по выручке, зимой людей больше начал привлекать такой здоровый отдых, по сравнению с прошлым годом.
Чапурина пригласила 7 февраля на мастер-класс по лыжным гонкам и отметила, что лагерь ждет лета и приезда ребят.
- Надеюсь, нас услышат и поймут, что 50% наполняемости мало. Меры предосторожности будут соблюдены, большими группами собирать детей, скорее всего, не будем, — подчеркнула Чапурина.
Также у лагеря есть утвержденные министерством образования программы на 2021 год.
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