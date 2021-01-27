Желание купить снегоуборочную машину привело жителя Маркса к мошенникам

В Марксе местного жителя обманули при покупке снегоуборочной машины.

- На сайте объявлений мужчина нашел технику и пообщавшись с продавцом перевел ему 22 тыс. рублей задатка. После этого тот перестал выходить на связь, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

В главке предупреждают, что не стоит делать предоплат и передавать данные своих карт незнакомцам.

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