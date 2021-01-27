В саратовских санаториях на Новый год отдохнули три тысячи человек

. Фото: Ольга Симонова

Сегодня, 27 января, в пресс-центре «Комсомольской правды» — Саратов» прошла конференция на тему здорового отдыха в области.

- Здоровый отдых — мировой тренд. Люди стали выбирать отдых, направленный на продление жизни, единение с природой. В Саратовской области такой вид предоставляют санаторные комплексы, — рассказала председатель комитета по туризму Виктория Бородянская.

По ее словам, в области действуют 20 санаториев в 12 районах области и Саратове. Они могут одновременно разместить 4,3 тыс. граждан.

Бородянская отметила, что наши санатории по многим параметрам могут конкурировать с раскрученными комплексами России.

Здесь могут находиться люди с болезнями кровообращения, опорно-двигательного аппарата, кожи, туберкулезом.

В 2020 году, несмотря на коронавирус, в санаториях побывали 21,5 тыс. граждан.

На новогодние праздники заполненность была 45% — почти 3 тыс. человек.

Кроме того, семь санаториев в 2020 году получили звезды в системе классификации.

Также в сфере здорового отдыха Бородянская упомянула термы в Хвалынском районе, в 2021 году планируется, что также термы появятся ближе к Саратову.

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