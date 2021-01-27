В Энгельсе появится уникальный памятник Пушкину

Руководитель Дирекции при правительстве области по развитию Саратовской агломерации Александр Стрелюхин поделился в своем Инстаграм впечатлениями от посещения мастерской скульптора Александра Садовского.

- Побывал в месте, где живет вдохновение — мастерской скульптора-монументалиста, члена Творческого союза художников Александра Садовского.

Сейчас Александр Александрович работает над интересным проектом — памятником Александру Пушкину, величайшему русскому поэту, ставшему олицетворением целой эпохи. Отмечу, что данный памятник будет особенный — он станет первым скульптурным изображением Пушкина в движении. Попросил мастера обсудить с руководством муниципалитета и общественностью место установки памятника. До 6 июня — дня рождения поэта — монумент должен быть открыт.

Затронули еще тему, достойную, на мой взгляд, внимания. Предложил Александру Садовскому подумать над идеей создания барельефа Василию Аристарховичу Шипулину. В год 80-летия с начала Великой Отечественной войны будет правильно и символично увековечить в скульптуре память о нашем героическом земляке, летчике-штурмовике, легендарном директоре завода «Сигнал», — рассказал Стрелюхин.