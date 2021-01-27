Панков: Опыт работы Романа Грибова поможет повысить эффективность социального блока

Роман Грибов

Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» прокомментировал согласование Романа Грибова на должность заместителя председателя правительства области.

- Большинство вопросов, которые поднимают жители на встречах, — социальные. О работе школ, больниц. Будет ли построена спортплощадка? Отремонтируют ли сельский Дом культуры? Какие выплаты положены многодетным семьям? На эти и другие вопросы необходимо отвечать быстро. И принимать меры для их решения. Поэтому очень важно, чтобы за социальную сферу области отвечал человек не просто компетентный. А тот, кто при этом всегда находится на связи с людьми.

Главное — уметь слышать людей. Спорт, здоровый образ жизни тоже в его ведении. Он знает и этот сегмент работы. Сам занимается спортом. Считаю, опыт работы Романа Грибова в вузе поможет ему повысить эффективность социального блока областного правительства. Организованное им отделение среднего профессионального и дополнительного образования на базе филиала СГТУ также дает представление работы школы. А это все, что касается решения проблем людей, — отметил Панков.

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