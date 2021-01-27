Полицейского-взяточника из Энгельса посадили на полтора года

В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор сотруднику полиции.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в получении взятки.

Установлено, что старший следователь отдела полиции во время расследования уголовного дела о ДТП в Воскресенском районе получил 60 тыс. рублей, чтобы приостановить следствие и впоследствии его закрыть.

Однако после получения денег его задержали сотрудники УФСБ и полиции.

Суд приговорил мужчину к полутора годам в колонии общего режима и штрафу в 300 тыс. рублей. Кроме того, он не сможет три года занимать должности в правоохранительных органах. Его лишили звания капитана юстиции.

В ГУ МВД региона сообщили, что после вступления приговора в законную силу, полицейский будет уволен по отрицательным мотивам, его непосредственные руководители — привлечены к дисциплинарной ответственности.

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