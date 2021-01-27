Житель Вольска устроил разгром в ювелирном магазине

В Вольске Саратовской области росгвардейцы задержали 47-летнего местного жителя.

- Он разбил витрину в ювелирном магазине на улице 10-летия Октября. Сначала он поругался с владельцем точки, а после повредил имущество, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе региональной Росгвардии.

Продавец вызвала росгвардейцев, нажав «тревожную кнопку». Те через две минуты задержали дебошира и передали полиции.

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