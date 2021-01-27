Шестиклассница из Энгельса стала победителем двух литературных конкурсов

София Карягина

Ученица школы №33 Энгельса Саратовской области София Карягина стала победительницей сразу двух конкурсов литературного творчества.

Как рассказали представители школы на странице в Instagram, шестиклассница получила диплом конкурса «О братьях наших меньших». Коллектив редакции «Орленок-Дагестан» также вручил девочке статуэтку «Лампа знаний». А вот за победу в Международном литературном конкурсе «Проза-детям» София Карягина удостоена памятной медали «Лев Кассиль». Ее преподнесла председатель Союза детских писателей России «Слово» Вера Львова.

- Мы от всей души поздравляем ее с победой в двух конкурсах литературного творчества, — написал педагогический коллектив.

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