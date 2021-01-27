В Саратовской области от коронавируса за сутки скончались пять человек

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К утру 27 января в Саратовской области еще пять человек скончались от коронавируса.

Как уточнили в Минздраве, среди погибших трое мужчин. Один из них, 57 лет, страдал тяжелым инфекционным заболеванием, у другого, 72 лет, был цирроз печени, хронический нефрит.

Еще один погибший — мужчина 59 лет с тяжелой сопутствующей патологией: злокачественное новообразование почки, гипертоническая болезнь, перенесенный инфаркт миокарда, язвенная болезнь 12-перстной кишки.

У скончавшейся от коронавируса женщины 87 лет был сахарный диабет, сердечная недостаточность, хронический панкреатит.

Еще одна умершая женщина 60 лет никаких патологий не имела.

Общая цифра погибших от коронавируса в Саратовской области с начала пандемии составила 524 человека.