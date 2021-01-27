В Саратовской области корова заживо сгорела в полыхающем сарае

В Татищевском районе Саратовской области на пожаре вчера вечером, 26 января, погибла корова.

- Сигнал о пожаре в селе Новоскатовка поступил в 18:22. Полыхал сарай, в котором была корова. Строение полностью уничтожено, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

Площадь пожара составила 18 кв. м. Его тушил один расчет.

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