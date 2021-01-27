В квартире на улице Пугачева совершено групповое изнасилование

В Саратове возбуждено уголовное дело о групповом изнасиловании.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, под подозрение попали 36 и 39-летний местные жители. Их жертвой стала 36-летняя женщина.

Следствие считает, что 24 января они напали на женщину в квартире дома на улице Пугачева. Силой они надругались над ней, а потом скрылись.

Пострадавшая обратилась за помощью к прохожему на улице и попросила вызвать полицию. Подозреваемые были задержаны сотрудниками Росгвардии по горячим следам. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.