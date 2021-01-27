Мужчина упал на поезд и насмерть сгорел в Саратове

Тело мужчины сняли с крыши спасатели Фото: Саратовская областная служба спасения

В Ленинском районе Саратова сегодня, 27 января, мужчина погиб, упав с моста.

- ЧП случилось в районе станции Молодежная. Он упал на поезд с пешеходного моста и загорелся из-за поражения электрическим током. Локомотив с пострадавшим на крыше проследовал до остановки в сторону Елшанки около 100 метров, — сообщили «КП-Саратов» в облспасе.

Спасатели областной и городской служб с помощью альпинистского снаряжения сняли тело и передали следователям.

Также на месте трагедии работают врачи скорой помощи, полицейские.

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