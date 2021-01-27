Депутат Андрей Воробьев прокомментировал отдельные статьи поправок в бюджет области

В региональный бюджет заведены дополнительные средства на определенно значимые для области и жителей направления. Они позволят качественно отработать стоящие перед региональной властью задачи. Такое мнение высказал депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев (фракция «Единая Россия»), комментируя принятие на сегодняшнем заседании регионального парламента поправок к региональному бюджету на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов.

- Среди статей расходов, появившихся в главном финансовом документе региона, отдельно хотел бы отметить внимание к значимой для всех жителей области дате — Дню космонавтики. К юбилею со дня первого полета человека в космос запланировано открытие первой очереди Парка покорителей космоса в Энгельсском районе. На данный объект по линии министерства культуры региона заложено дополнительно 23,8 млн рублей. Эти средства позволят качественно подготовиться к дате, которая для нашей области имеет особое значение. Все помнят, что именно у нас, в поселке Дубки, Юрий Гагарин учился управлять самолетом, а энгельсская земля стала для него место приземления после полета в космос. Парк на месте приземления первого космонавта земли станет особой точкой притяжения туристов со всего мира, поэтому ему уделяется такое пристальное внимание.

Другое важное направление — это средства, заложенные на восстановление троллейбусной линии между Саратовом и Энгельсом. Долгое время «девятка» связывала два самых крупных города нашей области. По просьбе жителей и при поддержке спикера Государственной думы Вячеслава Володина этот легендарный маршрут через Волгу планируется в ближайшее время восстановить. Это будет знаковым событием, учитывая, что сегодня в мире большое внимание уделяется вопросам экологии и экологически чистым видам транспорта, — подчеркнул Воробьев.

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