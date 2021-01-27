Во время поиска браконьеров саратовские росгвардейцы наткнулись на пьяное ДТП

В Саратовской области росгвардейцы во время рейда по охотугодьям наткнулись на ДТП.

- В 15 км от села Радищево встречный автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Правоохранители направились к машине и удостоверились, что водителю и пассажиру ничего не угрожает. Однако от них разило алкоголем, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областной Росгвардии.

Прибывшие ГИБДДшники забрали 41-летнего шофера в отдел. Выяснилось, что он уже был лишен прав.

Также в рейде по Базарно-Карабулакскому району участвовали сотрудники регионального комитета охотхозяйства. У одного гражданина изъяли оружие. Он охотился с нарушением правил хранения и ношения оружия, а также патронов к нему.

В поселке Сокол росгвардейцы изъяли у троих жителей Сокола пять единиц оружия, срок разрешений на которые истек. Теперь им грозит от 500 до 2 тыс. рублей штрафа либо лишение права на приобретение, хранение и ношения оружия на период от полугода до года.

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