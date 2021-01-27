Саратовцев научили бороться с тревогой после коронавируса

Ирина Болмосова, главный врач областной клинической психиатрической больницы имени Святой Софии Фото: Мария Франко

В «Комсомольской правде» — Саратов» 27 января состоялась пресс-конференция с представителями психоневрологических учреждений области и ведущими специалистами в области психического здоровья. Основная тема обсуждения: «Постковидный синдром: психическое здоровье и психологическое состояние человека».

Как отметила главный врач областной клинической психиатрической больницы имени Святой Софии Ирина Болмосова, пандемия влияет на душевное самочувствие граждан: сказывается работа на «удаленке», длительная самоизоляция. Люди зачастую чувствуют тревогу, у них снижается настроение, однако депрессией это назвать нельзя.

Кроме того, симптомы коронавируса также влияют на самочувствие. В частности, нехватка воздуха и опасения от самого заболевания. Постковидный синдром, который проявляется после того, как человек переболел, — это апатия, нежелание общения.

По словам Эвелины Плято, заведующей отделением кризисных состояний областной психиатрической больницы, тревога и депрессивные состояния чаще встречаются у мнительных людей. Также в группе риска пожилые граждане, которые на время самоизоляции могут лишиться контактов с родными, утратить желание выходить на улицу, в общество.

Причем, если тревожное состояние усугубляется проблемами с дыханием при коронавирусе, то у человека могут даже развиться панические атаки

Эвелина Плято Фото: Мария Франко

Эвелина Плято поделилась методом снятия постковидного синдрома. Для этого разработаны дыхательные техники. Выполнять упражнения нужно в удобной одежде, представляя умиротворяющий голубой фон, например, небо. Следует глубоко и спокойно вдохнуть ртом, задержать воздух на несколько секунд, а потом также спокойно и плавно выдохнуть через нос. Повтор три раза позволит снять мышечные зажимы, тревогу, позволит чувствовать себя увереннее.

Председатель Гильдии психологов и педагогов области, кандидат педагогических наук Сергей Саратовский призвал дозировать поток информации, больше общаться с позитивными людьми, а также увеличить физическую нагрузку.

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