Мужчина под Саратовом напал с ножом на пенсионерку ради самогона

Оперативники в Вольском районе задержали подозреваемого в разбое мужчину.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, вечером мужчина пришел в дом к 67-летней женщине и стал угрожать ей ножом. Злоумышленник унес с собой 2 тыс. рублей и бутыль самогона, после чего ушел.

Его задержали спустя несколько часов в доме знакомого, с которым он распивал спиртное.

На него завели уголовное дело.

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