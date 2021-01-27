В Саратове «десятка» сбила перебегавшую на красный свет девушку

Девушка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора
Фото: ГИБДД по Саратову
В Ленинском районе Саратова вчера утром, 26 января, сбили подростка.
- В 07:00 напротив Антонова, 33 16-летняя девушка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. На нее наехал 59-летний водитель ВАЗ-21102, — сообщили
Пострадавшую с травмами госпитализировали.
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