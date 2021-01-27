«Вакцины хватит на всех»: Медики и журналисты посмотрели, как идет прививочная кампания в саратовских ТЦ

Мобильные пункты вакцинации уже работают в саратовских ТЦ Фото: Александр Уриевский

В Саратовской области началась вакцинация от коронавируса в торговых центрах.

Как рассказал корреспондент «КП-Саратов», прививки уже делают в «Триумф Молле», «Форуме», «Облаках» и ДК» Россия», планируется в «Тау Галерее».

- Люди заполняют анкету, встают в очередь и после осмотра и беседы с терапевтом получают первый укол. Очередь движется быстро, — отметил наш корреспондент.

Для прохождения вакцинации нужно ответить на вопросы врача Фото: Александр Уриевский

Минздрав региона организовал выезд по местам прививок. Участие в нем приняла главный врач Саратовского областного центра общественного здоровья и медпрофилактики Римма Яхина. Она отметила, что число желающих привиться в «Триумф Молле» растет, составляются планы уже на ближайший месяц.

- Для прививки при себе нужно иметь паспорт, СНИЛС, медполис. За три дня до и три дня после запрещен алкоголь. На повторный укол через 21 день также нужно прийти в ТЦ. Можно чуть позже, но не раньше. Вакцины хватит на всех желающих. Если будет большой наплыв, подвезем еще из поликлиники №2, — рассказала она.

Римма Яхина Фото: Александр Уриевский

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