Пенсионер из Саратова признался в убийстве сына в новогоднюю ночь

В Волжском районе Саратова отправили в СИЗО обвиняемого в убийстве сына 72-летнего мужчину.

- Следствие считает, что в промежуток с 01:00 до 04:00 1 января 2021 года пенсионер у себя дома на улице Весенняя раскритиковал 52-летнего сына за несознательный образ жизни. Тот проигнорировал замечания, из-за чего отец разозлился, схватил нож и несколько раз ударил им в шею и по телу, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Тело старик упаковал в мешок и сбросил в овраг.

Полицейские установили причастность пенсионера к преступлению во время отработки заявления о безвестном исчезновении 52-летнего мужчины.

Злоумышленнику предъявлено обвинение, свою вину он признал.

Пока пенсионер под стражей, а расследование продолжается.

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