В Саратовской области выявили 252 случая коронавируса

Несмотря на продолжающуюся вакцинацию, в области продолжают выявлять новые случаи коронавируса Фото: Ольга Симонова

В Саратовской области на утро 27 января выявлено 252 случая коронавируса.

- Всего зараженных в регионе — 42 206, из них выздоровели 36 765 человек. За сутки вылечились 298 пациентов, — сообщили «КП-Саратов» в областном оперативном штабе.

Большинство новых случаев приходится на Саратов, Энгельсский, Вольский и Балашовский районы — 124, 24, 19 и 17 соответственно.

Среди 252 заболевших за сутки 22 ребенка до 18 лет и 97 человек старше 60 лет.

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