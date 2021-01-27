Улицы Саратова убирают от снега 197 единиц техники

Сегодня, 27 января, улицы Саратова от снега вышли убирать 197 единиц техники.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, за прошедшие сутки было вывезено свыше 12,5 тыс. кубометров снежных и ледяных отложений.

Коммунальщики высыпали на дороги около тонны пескосоляной смеси и 17,5 тонны реагентов.

Первоочередное внимание уделяют уборке спусков и подъемов, пешеходным зонам и тротуарам, подходам к остановкам и объектам соцсферы.

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