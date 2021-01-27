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Юноша на «десятке» сбил пенсионера в Заводском районе

Пешеход переходил дорогу в неположенном месте
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Пенсионер был сбит на Пензенской

Пенсионер был сбит на Пензенской

Фото: ГИБДД по Саратову

В Заводском районе Саратова днем 26 января был сбит пешеход.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла в 17:25 на улице Пензенская.

Предварительно установлено, что 71-летний мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте. Он был сбит автомобилем ВАЗ-2110 под управлением 18-летнего водителя.

Пострадавший был госпитализирован.

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