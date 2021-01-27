Главврач противотуберкулезного диспансера Саратовской области отмечает день рождения

Татьяна Морозова. Фото сайта Саратовского областного клинического противотуберкулезного диспансера

Главный врач Саратовского областного клинического противотуберкулезного диспансера Татьяна Морозова отмечает 27 января день рождения.

Она является главным внештатным фтизиатром министерства здравоохранения Саратовской области, доктором медицинских наук, профессором. Ей присвоены почетные звания: «Заслуженный врач Российской Федерации» и «Почетный работник высшей профессиональной школы». Также она награждена почетным знаком губернатора области «За милосердие и благотворительность», нагрудным знаком имени Пирогова, памятным знаком «Золотое сердце», внесена в книгу «Лучшие люди России 2004 года».

Татьяна Морозова окончила Саратовский медицинский институт и клиническую интернатуру. Работала участковым врачом в противотуберкулезном диспансере Саратова. Защитила в 1988 году кандидатскую диссертацию, а в 1996 году — докторскую.

В СГМУ она почти 20 лет, с 2003 года, возглавляет кафедру фтизиатрии ИДПО.

Главным врачом областного клинического противотуберкулезного диспансера Татьяна Морозова стала в 2000 году

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