Оттепель в Саратове продолжается

В Саратове держится теплая погода
Фото: Екатерина Семенова
В среду в Саратове сохранится пасмурная погода.
По прогнозу синоптиков, сохранится оттепельная погода, до 0…-1 градуса. Ветер будет дуть с юга и юго-востока со скоростью 6-5 м/с.
На дорогах гололедица.
Оттепель продлится примерно неделю, потом температура вновь начнет понижаться.
В прошлом году в этот же день также была оттепель: температура достигала +3 градусов, дул западный ветер, было влажно и туманно.
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