Оттепель в Саратове продолжается

В Саратове держится теплая погода Фото: Екатерина Семенова

В среду в Саратове сохранится пасмурная погода.

По прогнозу синоптиков, сохранится оттепельная погода, до 0…-1 градуса. Ветер будет дуть с юга и юго-востока со скоростью 6-5 м/с.

На дорогах гололедица.

Оттепель продлится примерно неделю, потом температура вновь начнет понижаться.

В прошлом году в этот же день также была оттепель: температура достигала +3 градусов, дул западный ветер, было влажно и туманно.

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