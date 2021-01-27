В Балашове мужчина зарезал сожительницу ударом ножа в ногу

Мужчина рассказал, как ударил сожительницу ножом Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балашове 54-летний мужчина рассказал, как смертельно ранил сожительницу 22 января.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть человека.

Возбуждено уголовное дело Фото: СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, сожители в тот день распивали алкоголь в своей квартире дома на улице Титова. Женщина начала оскорблять мужчину, и тот ударил ее ножом по ноге. Как оказалось позже, он перерезал ей малоберцовую артерию на голени.

После этого мужчина ушел из дома, а при возвращении подумал, что женщина спит. Лишь позже он понял, что она не собирается просыпаться и вообще перестала подавать признаки жизни.

Какое-то время мужчина отрицал вину, заявив, что не знает, кто мог ранить сожительницу. Но впоследствии признался и раскаялся. Сейчас он арестован.

Мужчина нанес удар ножом в голень женщины Фото: СУ СКР по Саратовской области

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