В Балашове мужчина зарезал сожительницу ударом ножа в ногу

Мужчина рассказал, как ударил сожительницу ножом
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Балашове 54-летний мужчина рассказал, как смертельно ранил сожительницу 22 января.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть человека.
Возбуждено уголовное дело
Фото: СУ СКР по Саратовской области
По версии следствия, сожители в тот день распивали алкоголь в своей квартире дома на улице Титова. Женщина начала оскорблять мужчину, и тот ударил ее ножом по ноге. Как оказалось позже, он перерезал ей малоберцовую артерию на голени.
После этого мужчина ушел из дома, а при возвращении подумал, что женщина спит. Лишь позже он понял, что она не собирается просыпаться и вообще перестала подавать признаки жизни.
Какое-то время мужчина отрицал вину, заявив, что не знает, кто мог ранить сожительницу. Но впоследствии признался и раскаялся. Сейчас он арестован.
Мужчина нанес удар ножом в голень женщины
Фото: СУ СКР по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.