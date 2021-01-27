В селе Натальино найден труп пенсионерки с травмами лица

Тело пенсионерки было найдено в частном доме Фото: СУ СКР по Саратовской области

Днем 26 января в селе Натальино Балаковского района найден труп 82-летней женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

На теле, найденном в частном доме, были обнаружены множественные кровоподтеки на лице. Сейчас следователи устанавливают точную причину смерти пенсионерки, ищут подозреваемых.

Следователи начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.