В селе Натальино найден труп пенсионерки с травмами лица

Тело пенсионерки было найдено в частном доме
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Днем 26 января в селе Натальино Балаковского района найден труп 82-летней женщины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
На теле, найденном в частном доме, были обнаружены множественные кровоподтеки на лице. Сейчас следователи устанавливают точную причину смерти пенсионерки, ищут подозреваемых.
Следователи начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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