В саратовском похоронном предприятии «Ритуал» выявили «серое» распределение мест на кладбищах

Устранены замечания к работе саратовского МУСПП «Ритуал», выявленные по итогам проверки работы в 2019 году. Среди «замечаний» двойное устройство сотрудников, незаконные премирования, «серое» распределение мест на кладбищах и оформление подхоронений.

- К сожалению, МУССП «Ритуал» встречается с саратовцами в самый непростой период их жизни – при смерти близких. И для нас важно поддержать жителей, максимально сократив бюрократические проволочки и сохранив их средства. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия за последние несколько лет выявил множество недостатков, сейчас пришло время исправить их, - заявил первый заместитель главы администрации Саратова Сергей Грачев.

Планируется «обелить» сферу работы похоронщиков, а также установить на каждом из кладбищ напоминание, что нельзя соглашаться на предложения сомнительных лиц решить вопрос за вознаграждение.

Инициированы проверки по фактам законности передачи частным лицам муниципальных участков (административные здания, прилегающие территории). Грачев заявил о планах уйти от закупок металлоконструкций и перейти на собственное производство. Также планируется инвентаризация земельных участков, которые были выделены до 2011 года, и анализ выполнения договорных обязательств по ним.