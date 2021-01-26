Вакцинация от коронавируса в ТЦ и ДК Саратова занимает около 40 минут

В ДК "Россия" теперь тоже можно сделать прививку Фото: Екатерина Семенова

Первый заместитель министра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов на заседании координационного совета рассказал о проходящей массовой вакцинации.

Он рассказал, что снизилось число обращений и жалоб на разные горячие линии. Всего с начала пандемии поступило почти 26 тыс. сообщений, причем за последние два месяца число их снизилось на 44%. Ранее наиболее часто жители жаловались на нехватку лекарств и перебои в работе скорой помощи, а сейчас в основном интересуются вопросами вакцинации — до 55% звонков.

Причем каждая жалоба рассматривается как случай недоработки на местах.

Станислав Шувалов рассказал, что заработали мобильные прививочные пункты в ТЦ «Триумф Молл», «Форум» и ДК «Россия». Для первой прививки записываться не надо, при себе нужны паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Заполняется анкета, врач проводит осмотр, вся процедура занимает около 40 минут. На вторичную прививку уже нужно записаться.

Кроме того, поступают многочисленные заявки на коллективную вакцинацию от крупных предприятий.

Всего в Саратовской области уже получили прививку 10 367 человек, из них 2 538 — привились вторично.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев предложил Минздраву рассмотреть возможность делать прививки пожилым гражданам на дому, как это происходит в Республике Мордовия.

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