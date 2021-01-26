Губернатор Радаев принес соболезнования семье убитого сосулькой мальчика

Валерий Радаев

Не имеет значения, с какого элемента фасада сорвалась ледяная глыба, которая убила ребенка в Заводском районе Саратова. Разделение полномочий коммунальщиков не должно влиять на безопасность жителей. Об этом в ходе координационного совета 26 января заявил губернатор Валерий Радаев. Он выразил соболезнования семье погибшего мальчика и заявил, что следит за выводами следствия, которое определит обвиняемых.

- Неделю назад у коммунальщиков была фора, чтобы до наступления оттепели полностью очистить крыши. Но с этой задачей не справились — погиб ребенок! Проводятся следственные действия и проверка. Все, чья вина будет доказана, — понесут ответственность.

Непозволительная, слишком жестокая цена для того, чтобы кардинально изменить подходы к управлению коммунальной структурой. Однако сделать это необходимо. Разделение полномочий не должно негативно влиять на безопасность людей. Крышу почистили, а козырек — не в нашем ведении. Но уже не имеет никакого значения, в каком месте образовалась глыба — на крыше или пристройке собственника. Она убила ребенка, и это трагедия. Выражаю искренние соболезнования родителям и близким мальчика. Жду выводов следствия, — заявил Валерий Радаев.

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