В ковидных госпиталях Саратовской области становится меньше коек, но оставшиеся больше оснащают кислородом

Заседание координационного совета 26 января

В Саратовской области сокращено более 400 коек в ковидных госпиталях.

- С 14 января не принимают больных коронавирусом в офтальмологической больнице, с 25-го — в Татищевской райбольнице. В то же время продолжается оснащение коек кислородом. Из оставшихся мест примерно 70% будут с кислородом, — сообщил на заседании корсовета 26 января первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

Также больные коронавирусом на дому продолжают получать бесплатные лекарства. Препараты уже выдали 25 тыс. человек. Дополнительно на это планируется выделить из федерального бюджета 40 млн рублей.

К тому же продолжается массовая вакцинация. В регион уже поступило почти 30 тыс. доз, в феврале планируется 60 тыс. доз.

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