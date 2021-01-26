В театры разрешили пускать до 50% зрителей

На заседании координационного совета 26 января губернатор Радаев заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Саратовской области позволяет увеличить разрешенную посещаемость театров и других учреждений культуры.

- Опыт открытия театров, концертных организаций полностью себя оправдал. Залы были заполнены строго согласно регламенту — на 30%. Но по интенсивности продажи билетов понятно, что после большого перерыва запрос на посещение культурных учреждений очень высок. Снижение заболеваемости позволяет перейти к заполнению на 50%. При этом не снимается задача строжайшего соблюдения санитарных норм, — сказал губернатор.

До сегодняшнего дня на концерты и представления было разрешено пускать не более 30% зрителей.