Маршрутка №13 в Саратове сбила женщину на пешеходном переходе

В Саратове маршрутка сбила женщину Фото: ГИБДД по Саратову

Около ТЦ «Триумф Молл» в Саратове сегодня днем, 26 января, на пешеходном переходе сбили женщину.

- В 11:50 на перекрестке улиц Кутякова и Астраханская 58-летний водитель маршрутки №13 наехал на 29-летнюю женщину-пешехода, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города.

Пострадавшую госпитализировали.

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