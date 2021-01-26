Маршрутка №13 в Саратове сбила женщину на пешеходном переходе

В Саратове маршрутка сбила женщину
Фото: ГИБДД по Саратову
Около ТЦ «Триумф Молл» в Саратове сегодня днем, 26 января, на пешеходном переходе сбили женщину.
- В 11:50 на перекрестке улиц Кутякова и Астраханская 58-летний водитель маршрутки №13 наехал на 29-летнюю женщину-пешехода, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города.
Пострадавшую госпитализировали.
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