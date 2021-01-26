В Юрише четверо мужчин до смерти забили парня

В Заводском районе Саратова четырех человек признали виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, вердикт был вынесен судом присяжных.

Установлено, что днем 16 октября четверо мужчин распивали алкоголь. Один из них рассказал о звонке общей знакомой, которая пожаловалась на 32-летнего мужчину, что он слишком часто заходит в гости.

Мужчины решили разобраться с назойливым гостем и отправились в поселок Юриш домой к звонившей женщине, где увидели свою цель. Тот бросился бежать при виде разъяренного квартета, поэтому они принялись избивать постороннего 24-летнего парня. После этого они вытащили раненого на дорогу и бросили. Его госпитализировали, но 18 октября он скончался.

Присяжные единогласно признали мужчин виновными. Они получили сроки от восьми до 12 лет.

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