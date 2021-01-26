Саратовец с граблями ограбил подростка

В Саратове осудили 23-летнего местного жителя за разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия.

- Вечером 13 ноября 2020 года мужчина на Волгоградской улице ударил граблями по голове незнакомого подростка и украл рюкзак. Внутри него было имущество почти на 5,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Суд приговорил злоумышленника к двум годам колонии общего режима.

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