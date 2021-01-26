В Саратове расселят 243 аварийных дома

. Фото: Екатерина Семенова

Названы адреса аварийных домов в Саратове, которые будут расселены в 2021 году.

Как сообщается в группе сторонников председателя Государственной думы России Вячеслава Володина, переселенцам запланировано передать около двух тыс. квартир.

В список вошли 243 многоквартирных дома, которые были признаны аварийными до 2017 года.

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