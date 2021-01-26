Деньги на саратовскую психбольницу предложено выделять за счет приюта для собак

На заседании комитета по бюджету и налогам в Саратовской областной думе был рассмотрен вопрос о возможном выделении средств на психиатрическую больницу.

Тема вызвала бурное обсуждение. Ряд депутатов предложил перераспределить денежные потоки с других статей бюджета. Например, с финансирования Парка покорителей космоса или приюта для бездомных животных или Дирекции развития Саратовской агломерации.

Это позволило бы направить порядка 32 млн рублей на психиатрическую больницу, тем самым отменив возможную передачу в концессию.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.