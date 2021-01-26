Деньги на саратовскую психбольницу предложено выделять за счет приюта для собак

На заседании комитета по бюджету и налогам в Саратовской областной думе был рассмотрен вопрос о возможном выделении средств на психиатрическую больницу.
Тема вызвала бурное обсуждение. Ряд депутатов предложил перераспределить денежные потоки с других статей бюджета. Например, с финансирования Парка покорителей космоса или приюта для бездомных животных или Дирекции развития Саратовской агломерации.
Это позволило бы направить порядка 32 млн рублей на психиатрическую больницу, тем самым отменив возможную передачу в концессию.
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